Прохладные и жаркие дни будут чередоваться, смену погоды будут сопровождать дожди и ветер, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Неустойчивый характер погоды. Фронтальная зона расположена с юго-запада на северо-восток. Она делит область пополам. Поэтому Новосибирск то попадает в холодную зону, как во вторник, то в теплую, как в среду. Волнообразно будет погода меняться от 22 до 27 градусов. При прохождении холодных фронтов ветер усиливается до 18 метров в секунду», — отметила синоптик.

Все ночи до конца июня будут одинаковыми по температуре — 12-14 градусов. Во вторник в Новосибирске ночью ожидаются дождь и гроза, а днем местами небольшой дождь. Температура днем составит 20-22 градуса.

В среду ночью будет сухо, днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер днем подует со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

В четверг же днем снова станет прохладно и градусник покажет лишь 19-21 градус тепла. Ночью пройдет дождь, а днем будет сухо.