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Лукашенко попросил Путина помочь с ядерным вооружением самолетов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент Белоруссии попросил российского лидера Владимира Путина помочь с ответом на полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерные боеприпасы. Путин предложил дооборудовать Су-25 белорусской армии и поставить «Искандеры»

«Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируют нести ядерные боеголовки — вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», — обратился Лукашенко к Путину.

Президент Белоруссии отметил, что его страна должна быть готова к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить «отечество от Бреста до Владивостока».

«Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости», — сказал Путин. Он согласился с Лукашенко в вопросе о том, что странам нужно обеспечить безопасность Союзного государства и других стран ОДКБ.

Путин отметил, что на вооружении белорусской армии есть достаточно много самолетов Су-25. «Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать. Правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России», — предложил Путин.

Президент России также объявил, что в течение ближайших месяцев Москва поставит Минску ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Они могут применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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