Россиянам объяснили правила получения «второй» пенсии

Достигшие 80-летнего возраста россияне имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии, сообщает Пенсионный фонд.

Через месяц после достижения пенсионером 80 лет размер выплат будет увеличен в два раза. Однако претендовать на повышение пенсии не могут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.

По данным фонда, в настоящее время фиксированная выплата составляет 7220 рублей. Именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости. Перерасчет производится автоматически.

Кроме того, пенсионеры с 80 лет имеют право на оформление компенсации по уходу за собой. Права на компенсационную выплату не имеют только лица, получающие пособие по безработице.

Оформить заявление на выплату можно тремя способами: на сайте ПФР, на портале «Госуслуг», а также в клиентской службе ПФР.