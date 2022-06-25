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Россиянам объяснили правила получения «второй» пенсии

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Достигшие 80-летнего возраста россияне имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии, сообщает Пенсионный фонд.

Через месяц после достижения пенсионером 80 лет размер выплат будет увеличен в два раза. Однако претендовать на повышение пенсии не могут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.

По данным фонда, в настоящее время фиксированная выплата составляет 7220 рублей. Именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости. Перерасчет производится автоматически.

Кроме того, пенсионеры с 80 лет имеют право на оформление компенсации по уходу за собой. Права на компенсационную выплату не имеют только лица, получающие пособие по безработице.

Оформить заявление на выплату можно тремя способами: на сайте ПФР, на портале «Госуслуг», а также в клиентской службе ПФР.

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