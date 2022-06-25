НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Little Big покинули Россию

Источник:
Sibnet.ru
1457 5
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Илья Прусикин, Софья Таюрская и другие участники группы Little Big, выпустившей песню и клип с пацифистским высказыванием, уехали из России, такой вывод можно сделать из информации на официальном сайте коллектива.

«Little Big — панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса», — сообщается на сайте. Музыканты не делали заявлений о переезде.

Little Big в пятницу выпустили песню «Generation Cancellation» и клип на нее, в котором высказались о специальной военной операции России на Украине.

В нем политики играют в шахматы солдатами, военные угощают детей ракетами, а телевидение закачивает содержимое унитаза в головы людей. В финале один из политиков нажимает на красную кнопку, и все попадают в рай.

Еще по теме
«МУЗ‑ТВ» покажет «Московский выпускной» со звездами
Медики опровергли задержку скорой для Шатунова
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Егор Крид вернулся к лирике в новой песне
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Астрономы обнаружили загадочные объекты в центре галактики
Обсуждение (5)
Топ комментариев

Максим Алейников

Это не украинская территория. Украинцы должны вернуть подарки России раз повернулись против России.

Gunja

А зачем она? С 2001 года, заранее известно что у него спросят и что он ответит.

pepelmetal

Чуть-чуть поумнели, понимают же что шансов 0

Алёна 717832

Что в ЕС, что в ....авно- один хрен.