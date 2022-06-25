Little Big покинули Россию

Илья Прусикин, Софья Таюрская и другие участники группы Little Big, выпустившей песню и клип с пацифистским высказыванием, уехали из России, такой вывод можно сделать из информации на официальном сайте коллектива.

«Little Big — панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса», — сообщается на сайте. Музыканты не делали заявлений о переезде.

Little Big в пятницу выпустили песню «Generation Cancellation» и клип на нее, в котором высказались о специальной военной операции России на Украине.

В нем политики играют в шахматы солдатами, военные угощают детей ракетами, а телевидение закачивает содержимое унитаза в головы людей. В финале один из политиков нажимает на красную кнопку, и все попадают в рай.