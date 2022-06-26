Банки начали отказывать в открытии долларовых счетов и вкладов

Несколько крупных банков отказались от открытия счетов и вкладов в долларах и евро, пишут «Известия» со ссылкой на сведения, полученные в call-центрах кредитных организаций.

Пока от таких продуктов отказались в ПСБ, Росбанке, «Открытии» и «Тинькофф». Происходящее связано с тем, что банки не могут куда-либо вложить доллары и евро из-за возросшего риска заморозки средств, пояснили эксперты.

В Совкомбанке изданию сообщили, что с мая не открывают как накопительные, так и депозитные валютные счета. В ПСБ заявили, что обслуживают только ранее открытые долларовые счета, для новых клиентов такая услуга не предоставляется.

В Росбанке она стала недоступной с 9 июня. А в «Открытии» с 15 июня нельзя открыть счет в любой иностранной валюте, разрешены только рублевые счета и вклады.

Счетов и вкладов в иностранной валюте больше нет также в Райффайзенбанке. С 28 мая их не открывает «Тинькофф», который к тому же в начале июня сообщил о введении комиссии 12% годовых за хранение долларов США, евро, фунтов или швейцарских франков в сумме свыше 10 тысяч.

Специалисты рекомендовали в качестве альтернативных валют для сбережений юани или гонконгский доллар, а также посоветовали присмотреться к покупке золота.