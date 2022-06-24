Медики опровергли задержку скорой для Шатунова

Московская областная станция скорой медицинской помощи опровергла сообщения некоторых СМИ о долгом прибытии машины скорой помощи к Юрию Шатунову.

Представители медицинского учреждения уточнили, что друзья сначала хотели сами везти певца Юрия Шатунова в больницу. Так, они не стали вызывать бригаду скорой помощи, а уточняли нахождение ближайшей больницы.

Это выяснилось после того, как администрацией областной скорой медицинской помощи были изучены и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков, поступившие на пульт скорой, передает РИА Новости.

В 23.46 поступил вызов скорой помощи в Растуновскую больницу для эвакуации пациента в региональный сосудистый центр. Спустя три минуты бригада скорой была на месте и немедленно приступила к оказанию экстренной помощи.

Пациент был доставлен в региональный сосудистый центр Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь, однако в итоге певец скончался от инфаркта миокарда.

Юрий Шатунов — советский и российский певец, с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Накануне исполнитель отдыхал в Подмосковье с друзьями, когда ему внезапно стало плохо.