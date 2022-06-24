Лавров заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Европейский союз (ЕС) вместе с НАТО формируют коалицию для борьбы с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Азербайджане.

«Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с РФ. Будем на все это смотреть очень внимательно», — цитирует ТАСС.

По его словам, политическая линия Евросоюза подтверждает его нежелание стремиться к созданию единого пространства от Атлантики до Тихого океана и выполнять договоренности с Россией по развитию общих пространств в гуманитарной сфере, а также сферах экономики и безопасности, заявил Лавров.

«И не хочет выполнять те задачи, которые были сформулированы в русле высоких целей создания общего пространства от Атлантики до Тихого океана. Все это позади, все это в прошлом», — отметил.