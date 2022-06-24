НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Источник:
ТАСС
2214 39
Фото: © МИД России

Европейский союз (ЕС) вместе с НАТО формируют коалицию для борьбы с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Азербайджане.

«Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с РФ. Будем на все это смотреть очень внимательно», — цитирует ТАСС.

По его словам, политическая линия Евросоюза подтверждает его нежелание стремиться к созданию единого пространства от Атлантики до Тихого океана и выполнять договоренности с Россией по развитию общих пространств в гуманитарной сфере, а также сферах экономики и безопасности, заявил Лавров.

«И не хочет выполнять те задачи, которые были сформулированы в русле высоких целей создания общего пространства от Атлантики до Тихого океана. Все это позади, все это в прошлом», — отметил.

Еще по теме
Украина отказалась от надежды на вступление в НАТО
Канада одобрила продажу замороженных российских активов
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Little Big покинули Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Обсуждение (39)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
68
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
43
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
39
Лавров заявил, что Запад собирает коалицию для войны с Россией
36
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининграда
34
Little Big покинули Россию