Банкиров стали наказывать за грубость с должниками

Судебные приставы начали активно штрафовать банкиров за назойливость по отношению к должникам, в том числе за грубость и ночные звонки, сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Приставы в Ульяновской области привлекли банк к административной ответственности за частые телефонные звонки заемщице, просрочившей выплаты. «В ходе проверки было установлено, что банк беспокоил гражданку звонками чаще, чем того допускает закон», — говорится в сообщении.

Приставами был составлен административный протокол. «По результатам рассмотрения протокола должностными лицами службы судебных приставов банку назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

В 2021 году были приняты поправки в КоАП, распространившие на банкиров административную ответственность за нарушения при взыскании долгов. До того под санкции подпадали только коллекторы.

Еще в 2017 году вступил в силу закон, который ввел строгие правила взыскания долгов. Самое главное — с должниками надо общаться культурно и в меру. Убеждать и договариваться, а не давить на них и оскорблять, отметили в ФССП.