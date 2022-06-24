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Венгрия призвала забыть про санкции и начать диалог с Россией

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин
Фото: © Пресс-служба президента России

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что пора уже прекратить вводить санкции против России и начать переговоры с Москвой по Украине.

«В конце концов, Европа окажется проигравшей стороной в этой войне из-за экономических проблем. Нашей рекомендацией является то, что нам следует остановить процесс [ввода] санкций. <...> Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся», — цитирует ТАСС советника.

По его словам, санкции оказались неспособны нанести серьезный урон российской экономике и остановить конфликт на Украине. «Пришло время подумать о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии — таково наше решение», — сказал Орбан.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

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Политика #Мир
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