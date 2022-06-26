Диетолог посоветовала лучшие виды перекусов

Диетолог Елена Соломатина считает, что человеку достаточно двух небольших полезных перекусов при наличии основных приемов пищи.

«Если у человека есть полноценные завтрак, обед и ужин, в этом случае хороший перекус — фрукт или овощ. Яблоко, перец, помидор, орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами», — рассказала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Но, когда основной прием пищи отсутствует, необходим более насыщенный перекус. Следует подкрепиться чем-то плотным: например, цельнозерновой булкой с намазкой или нежирным мясом с овощами. Смузи на основе любого кисломолочного продукта также подойдет в качестве перекуса.

«Например, можно взбить огурцы, чеснок, зелень. Более сладкий вариант — банан или любые ягоды. Можно в смузи, чтобы он был достаточно густым, добавить творог. Можно потом добавить ложку меда», — рассказала диетолог, добавив, что такой перекус заменяет почти полноценный обед.

Также эксперт рассказала, что тем, кто ужинает за три часа до сна или ранее, необходим перекус перед сном. Диетолог рекомендует съесть два яичных белка или нежирный молочный продукт без плотных добавок.