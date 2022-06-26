Увеличен размер льготного кредита на благоустройство домов

Премьер-министр Михаил Мишустин увеличил размеры кредитов по льготной ставке, которые жители сел могут брать на благоустройство своих домов, сообщает пресс-служба российского правительства.

Возможность взять такой кредит появилась у жителей села в 2020 году. Правительство субсидирует процентные ставки, чтобы для сельчан они не превышали 5%.

Размер кредита зависит от региона, где живет заемщик. В частности, для жителей Ленобласти и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер займа новым постановлением увеличен с 300 до 700 тысяч рублей.

В других регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, в кредит можно будет взять до 500 тысяч рублей вместо 250 тысяч.

Заемные средства можно потратить на центральное или автономное электро-, водо- и газоснабжение, отопление, канализацию, а также для ремонта жилища по договорам подряда.