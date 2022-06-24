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Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©t.me/littlebigtg

Группа Little Big после долгого молчания выпустила песню «Generation Cancellation» («Отмененное поколение») и клип на нее, в тексте и видео они отразили взгляд на политическую ситуацию в мире.

Текст песни на английском языке содержит только один куплет: «У меня нет, у меня нет, у меня нет голоса, умереть или уйти, умереть или уйти, у меня нет выбора».

Зато в композиции часто повторяется припев: «Мое поколение — отмененное поколение».

Песня вышла на всех музыкальных платформах, клип можно увидеть на YouTube. В клипе показаны мировые правители, играющие в шахматы людьми, есть телевидение, которое закачивает кал в мозги зрителей, а в конце видео один из президентов нажимает ядерную кнопку и все поколение оказывается в раю.

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Топ комментариев

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Алекс555

Да,бурная молодость.Была.Земля ему пухом.

Алекс555

А они заморозили деньги и карты это не экономическое нападение. В своём глазу бревно не хотят видеть.