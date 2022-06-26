Криптозолотой рубль предложили создать в России

Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ создать новый механизм для международных расчетов в условиях антироссийских санкций — криптозолотой рубль, говорится в докладе это учреждения.

Обеспеченный золотом стейблкойн под рабочим названием «золотой рубль» будет привязан к курсу золота на мировом рынке. Основное отличие от цифрового рубля заключается именно в золотом обеспечении, приводит РБК суть предложения.

«Золотой рубль» направлен не на внутренние расчеты, а на внешние, в том числе между третьими странами без участия России, отметили эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

По их мнению, еще одной мерой для перестройки действующей финансовой системы может стать запуск механизма работы с криптовалютами для ведущих подсанкционных компаний на криптобиржах в дружественных странах или же создание национальной криптобиржи.