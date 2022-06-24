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Джонсон допустил переправку украинских беженцев в Руанду

Источник:
ТАСС
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Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинские беженцы без легального статуса теоретически могут быть высланы в африканское государство — Руанду.

«Люди будут отправлены в Руанду только в тех случаях, если они прибыли в Великобританию нелегально. Таким образом они разрушают безопасные и законные пути. Я думаю, что мы уже выдали 130 тысяч виз украинцам», — цитирует ТАСС Джонсона.

Но, по его словам, те, кто приехал незаконно, «обесценивает всех, кто прибыл легально». «Это сумасшествие. Боюсь, что да, в теории это (высылка в Руанду) может произойти», — сказал Джонсон.

Для украинцев в Великобритании действует спонсорская схема получения убежища: для этого им необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам кров или же оплату за них жилья.

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Политика #Мир
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