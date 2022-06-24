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Составлен топ самых стрессовых профессий в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы назвали самыми стрессовыми профессии учителя, таксиста, работника регистратуры и оператора колл-центра, сообщает исследовательский центр «Зарплата.ру».

По данным опроса, 43% новосибирцев считают свою профессию нервной, еще 41% отмечают, что периодически нервничают на работе, а 16% отмечают, что их специальность не вызывает стресса в трудовой деятельности.

В топ самых стрессовых профессий вошли: учитель – 15%, таксист, водитель – 14%, работник регистратуры – 11%, оператор кол-центра – 10%, продавец – 8%, врач – 7%, кондуктор – 6%.

Среди основных причин нервного перенапряжения на работе респонденты отметили: слишком большой объем работы, ненормированный график, слишком быстрый темп работы, ссоры с коллегами.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха