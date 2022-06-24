Составлен топ самых стрессовых профессий в Новосибирской области

Новосибирцы назвали самыми стрессовыми профессии учителя, таксиста, работника регистратуры и оператора колл-центра, сообщает исследовательский центр «Зарплата.ру».

По данным опроса, 43% новосибирцев считают свою профессию нервной, еще 41% отмечают, что периодически нервничают на работе, а 16% отмечают, что их специальность не вызывает стресса в трудовой деятельности.

В топ самых стрессовых профессий вошли: учитель – 15%, таксист, водитель – 14%, работник регистратуры – 11%, оператор кол-центра – 10%, продавец – 8%, врач – 7%, кондуктор – 6%.

Среди основных причин нервного перенапряжения на работе респонденты отметили: слишком большой объем работы, ненормированный график, слишком быстрый темп работы, ссоры с коллегами.