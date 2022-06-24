Егор Крид вернулся к лирике в новой песне

Егор Крид накануне своего дня рождения выпустил романтичный трек под названием «Девочка не плачь», о чем он сообщил в соцсетях.

Новый трек «Девочка не плачь» появился на всех музыкальных площадках. «Девочка не плачь напрасно, хоть твои слезы так прекрасны. Блестящие глаза, как стразы, девочка, любовь — это всегда опасно», — поет в новой песне Крид.

В новой песне Крид отошел от хулиганских замашек, подколов и рэперского стиля. Он вернулся к лирике, с которой и начинал свою карьеру. Трек выпущен перед днем рождением певца. 25 июня Криду исполнится 28 лет.

Поп-певец Егор Крид признался, что тратит в месяц по несколько десятков миллионов рублей, например, в мае он потратил 34,5 миллиона рублей.