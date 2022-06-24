Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз

Саммит Евросоюза предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии. По отношению к Грузии, подавшей заявку вместе с Молдавией 3 марта, этого сделано не было.

«Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС», — приводит РБК слова главы Евросовета Шарль Мишель. Он заявил, что власти ЕС готовы предоставить Тбилиси статус кандидата, «как только будут решены оставшиеся приоритеты».

Депутаты Европарламента 23 июня подавляющим большинством проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении этим странам статуса кандидатов. Парламентарии призвали оперативно дать его Грузии, но после проведения необходимых реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение. «Будущее Украины — в ЕС», — написал он. Президент Майя Санду заявила, что Брюссель выразил «сильный сигнал поддержки граждан Молдавии и европейского будущего страны».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что Тбилиси готов «работать с решимостью последующие месяцы для получения статуса кандидата».