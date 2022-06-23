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Помощник президента усомнился в нужности аэропорта в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Помощник президента Игорь Левитин поставил под сомнение строительство аэропорта вблизи Шерегеш, когда есть аэродром в Таштаголе — в 25 километрах от горнолыжного курорта. Такое заявление он сделал на Сибирском транспортном форуме.

Министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский представил аэропорт в Шерегеше, назвав его уникальным не только для России, но и для мира.

«Вы еще один хотите построить с хорошей взлетно-посадочной полосой. Иркутск тоже хочет построить аэропорт. Если, например Иркутск не построит, то весь туризм уйдет в Улан-Уде. Я не против взлетно-посадочной полосы, но, может быть, в Таштаголе нужно сделать полосу?» — цитирует «Коммерсантъ» Левитина.

Он добавил, что нужно определиться с единой программой по туризму, а то каждый регион просит денег. «Мы везде хотим построить те же взлетно-посадочные полосы, но деньги не везде есть»,— сказал он.

Аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш собираются построить на площадке вблизи горы Кубез на территории 995 гектаров. Он будет принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100. Инвестиции в проект со стороны федерального центра оценивались в диапазоне от 6 до 8,5 миллиарда рублей, средства инвестора — 6,8 миллиарда рублей. Реализовать проект планировалось к 2024 году, сейчас сроки сдвинуты на год.

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Экономика #Транспорт и дороги #Кузбасс
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Топ комментариев

mosquito__2010

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GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Nik3316

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kygear

главный насос от северного потока 2 увезли в канаду на реконструкцию и возвращать не будут.Это Путин...