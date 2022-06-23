НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Германия испугалась закрытия «Северного потока»

Источник:
The Financial Times
569 9
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Россия может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием «Северного потока», чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну, опасается правительство Германии.

«Техническое» отключение газопровода значительно подорвет усилия Берлина по заполнению хранилищ газа в преддверии зимнего отопительного сезона, пишет The Financial Times со ссылкой на немецких чиновников.

Так, российский трубопровод будет закрыт примерно на две недели с середины июля для проведения ежегодных технических работ. В предыдущие годы «Газпром» восполнял дефицит газа из-за техобслуживания «Северного потока», однако в этом году это маловероятно.

Германия полагает, что «Газпром» может использовать плановое техническое обслуживание как предлог для прекращения поставок газа на гораздо более длительный срок, ссылаясь на различные технические причины.

«Газпром» ранее объявил о значительном снижении поставок газа через «Северный поток», объяснив это «несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта» на компрессорной станции «Портовая».

Еще по теме
Иностранцам запретили разработку недр
Вице‑канцлер ФРГ обвинил Россию в экономическом нападении
Топливо подорожало на российских АЗС
Власти Кузбасса спрогнозировали двукратное снижение вывоза угля
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Steam анонсировал тотальную летнюю распродажу
Астрономы обнаружили загадочные объекты в центре галактики
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
35
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининграда
28
Coca-Cola окончательно покинет Россию
21
Путин поручил построить миллиарды квадратных метров жилья
18
Россия поставила Китаю рекордные объемы нефти
18
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда