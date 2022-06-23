Германия испугалась закрытия «Северного потока»

Россия может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием «Северного потока», чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну, опасается правительство Германии.

«Техническое» отключение газопровода значительно подорвет усилия Берлина по заполнению хранилищ газа в преддверии зимнего отопительного сезона, пишет The Financial Times со ссылкой на немецких чиновников.

Так, российский трубопровод будет закрыт примерно на две недели с середины июля для проведения ежегодных технических работ. В предыдущие годы «Газпром» восполнял дефицит газа из-за техобслуживания «Северного потока», однако в этом году это маловероятно.

Германия полагает, что «Газпром» может использовать плановое техническое обслуживание как предлог для прекращения поставок газа на гораздо более длительный срок, ссылаясь на различные технические причины.

«Газпром» ранее объявил о значительном снижении поставок газа через «Северный поток», объяснив это «несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта» на компрессорной станции «Портовая».