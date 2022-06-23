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Звезда «Эйфории» присоединилась к приквелу «Голодных игр»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://variety.com/

Звезда «Эйфории» Хантер Шафер присоединился к актерскому составу фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях», она сыграет Тигрис, кузину будущего президента Панема Кориолана Сноу.

Приквел «Голодных игр» выйдет на экраны в ноябре 2023 года. Он о семье будущего диктатора Панема Сноу, впавшей в немилость в послевоенном Капитолии.

На 10-х ежегодных Голодных играх Сноу назначают ментором Люси Грей Бэрд – девушки из обедневшего Дистрикта 12. Зрители узнают о становлении будущего тирана и о том, как зарождались Игры. Шафер сыграет Тигрис Сноу – двоюродную сестру и наперсницу Сноу, сообщает Variety.

Вместе с ней в фильме появятся Том Блит, который и сыграет молодого Кориолана. Рейчел Зеглер досталась роль Люси Грей Бэрд.

Режиссером стал Френсис Лоуренс, снявший три фильма по вселенной «Голодных игр», а еще такие картины, как «Я — легенда», «Воды слонам!», «Константин: Повелитель тьмы». Сценарий напишет Майкл Арндт («И вспыхнет пламя»).

Ранее был опубликован первый тизер приквела «Голодных игр».

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