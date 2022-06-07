НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Опубликован первый тизер приквела «Голодных игр»

Источник:
Sibnet.ru
180 0

Киностудия Lionsgate обнародовала первый тизер приквела «Голодных игр», который расскажет о становлении президента Панема Кориолане Сноу.

Фильм называется «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Ожидается, что он выйдет в прокат 17 ноября 2023 года. Действие в нем развернется за несколько десятилетий до события основной франшизы.

Главным героем станет молодой Кориолан Сноу – выходец из знатной, но обедневшей семьи Капитолия. Картина расскажет о том, как развивались Голодные игры, как утверждалась их концепция. 

В фильме 18-летний Сноу в десятых Голодных играх станет ментором Люси Грей Бэрд – бедной девушки-артистки из двенадцатого дистрикта.

Ранее стало известно, что главные роли в фильме сыграют Рейчел Зейгер и Том Блит. Режиссером выступит Френсис Лоуренс, снимавший части из оригинальной франшизы «И вспыхнет пламя» и финальных «Соек-пересмешниц».

Еще по теме
Фильм «Небо» по реальным событиям впервые покажут на ТВ
Спортивный сериал «Регби» с сибиряками выйдет на СТС
Детский мультфильм возглавил кинопрокат в России
Объявлена дата премьеры сериала «Детективное агентство Мухича»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Безлимит ушел в архив: почему изменились мобильные тарифы?
Снег в июне выпал в Томске
Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева
Обсуждение (0)
Картина дня
Джонсон благодаря Украине сохранил пост премьера Британии
Небензя покинул зал СБ ООН во время речи главы Евросовета
Власти засекретят размер золотовалютных запасов России
Продажи новых авто в России рухнули на 83%
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
94
Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
52
Путин рассказал о щелкающей украинские ракеты, «как орехи» ПВО
40
Окружающие Сербию славянские страны запретили пролет Лаврова
37
Шойгу и Кадыров обсудили ускорение спецоперации на Украине