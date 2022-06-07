Опубликован первый тизер приквела «Голодных игр»

Киностудия Lionsgate обнародовала первый тизер приквела «Голодных игр», который расскажет о становлении президента Панема Кориолане Сноу.

Фильм называется «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Ожидается, что он выйдет в прокат 17 ноября 2023 года. Действие в нем развернется за несколько десятилетий до события основной франшизы.

Главным героем станет молодой Кориолан Сноу – выходец из знатной, но обедневшей семьи Капитолия. Картина расскажет о том, как развивались Голодные игры, как утверждалась их концепция.

В фильме 18-летний Сноу в десятых Голодных играх станет ментором Люси Грей Бэрд – бедной девушки-артистки из двенадцатого дистрикта.

Ранее стало известно, что главные роли в фильме сыграют Рейчел Зейгер и Том Блит. Режиссером выступит Френсис Лоуренс, снимавший части из оригинальной франшизы «И вспыхнет пламя» и финальных «Соек-пересмешниц».