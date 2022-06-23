Украинская «ВИА Гра» спела на Кипре перед россиянами

Осуждающие спецоперацию участницы группы «ВИА Гра» выступили на Кипре перед российскими зрителями, видео их выступления выложили в соцсетях.

В группе сейчас выступают София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова, они делились в соцсетях негативной позицией в отношении спецоперации. На концерте они выступили перед российской публикой.

Концерт для 450-500 гостей прошел на территории роскошного отеля на Кипре —Cap St Georges Resort. Многих российских поклонников удивило, что девушки после своих слов продолжают выступать перед россиянами.

Новый состав популярной женской группы, которую продюсирует Константин Меладзе, появился в ноябре 2020 года. Артистки заключили пятилетний контракт.