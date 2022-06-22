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Отцы-одиночки получат право на алименты от бывшей жены

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Воспитывающие детей в одиночку отцы смогут через суд потребовать от бывшей супруги выплаты алиментов. Проект соответствующего закона принят в первом чтении Госдумой, сообщается на ее сайте.

Сейчас при отказе супругов материально поддерживать друг друга и отсутствии соглашения об алиментах право требовать их предоставления в судебном порядке в течение трех лет после рождения ребенка имеет только жена.

«Предлагается внести изменения, предусматривающие право супруга, ухаживающего за общим ребенком, требовать в течение трех лет со дня его рождения предоставления алиментов от другого супруга в судебном порядке», — говорится в сообщении.

Законодатели уточняют, что право возникает в том случае, если второй родитель отказывает в материальной поддержке, а соглашение об уплате алиментов отсутствует.

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