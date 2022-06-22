Следы древнейшего на Земле пожара обнаружили в Европе

Палеоботаники из Колледжа Колби (США) обнаружили на территории современных Польши и Уэльса следы пожара, произошедшего 439 миллионов лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Geology.

В то время большинство растений сильно зависели от воды, поэтому в регионах, где случались засухи, растительности, как считалось, практически не было — только редкие кусты и выраставшие до девяти метров в высоту древние организмы прототакситы, напоминающие грибы, приводит «Газета.ру» содержание статьи.

Для лесного пожара необходимы растения, источник возгорания (например, удар молнии) и достаточное количество кислорода для горения. То, что пожары смогли распространиться и оставить отложения древесного угля, показывает, что уровень кислорода в атмосфере Земли составлял не менее 16%, считают исследователи.

Сегодня этот уровень составляет 21%, но он сильно менялся в течение истории Земли. Основываясь на результатах своего анализа, команда считает, что 430 млн лет назад уровень кислорода в атмосфере мог составлять 21% или даже больше.