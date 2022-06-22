ЕС включит золото в седьмой пакет санкций против России

Евросоюз собирается включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Еврокомиссия работает над включением золота в возможный новый пакет санкций, при этом неизвестно, будет ли мера предполагать запрет экспорта металла в Россию или его импорта из страны, сообщили источники.

Представитель посла Дании при ЕС заявил, что на закрытой встрече послов на прошлой неделе датский дипломат предложил включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами.

В конце февраля Банк России возобновил покупку золота после блокировки ЕС и США его активов. Регулятор не закупал его с марта 2020 года.