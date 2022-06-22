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Места отдыха Путина в Сибири показали на спутниковых снимках

Источник:
Sibnet.ru
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Роскосмос опубликовал снимки туристического маршрута по местам отдыха президента России Владимира Путина, снятые спутниками «Метеор-М» и «Ресурс-П», говорится в сообщении госкорпорации.

Ростуризм представил первые пять национальных туристических маршрутов, один из которых — #СибирскиеКаникулы — составлен по местам отдыха президента России Владимира Путина.

Маршрут пролегает по территориям Красноярского края, Тувы и Хакасии. Его продолжительность — восемь дней, а протяженность — около 1,2 тысячи километра. 

«А если вы пока не планируете отправиться в мультиактивное сибирское путешествие, мы предлагаем виртуально посетить эти места... и все благодаря спутниковым снимкам Роскосмоса. Три региона, пять музеев, девять смотровых площадок, рыбалка, сплав и мини-поход», — говорится в сообщении Роскосмоса.

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Жизнь #Туризм #Хакасия #Тува #Красноярск
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