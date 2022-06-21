Банк России установил официальные курсы валют на 22 июня. Доллар подешевел на 53 копейки и теперь стоит 54,70 рубля.

Курс евро опустился на 1,34 рубля — до 57,45 рубля, следует из сообщения на сайте регулятора. В ходе валютных торгов во вторник курс доллара опускался до 54,3 рублей впервые с июня 2015 года.

Между тем эксперты ожидают, что уже во втором полугодии 2022 года курс доллара может вернуться к 70-80 рублям на фоне снижения торгового сальдо и спада российской экономики.

Кроме этого, дорогой рубль невыгоден государству — крупнейшие экспортеры газа и нефти в этом случае недополучают доходы, что негативно сказывается на бюджете страны.