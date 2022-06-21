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Центробанк установил новые курсы доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 22 июня. Доллар подешевел на 53 копейки и теперь стоит 54,70 рубля.

Курс евро опустился на 1,34 рубля — до 57,45 рубля, следует из сообщения на сайте регулятора. В ходе валютных торгов во вторник курс доллара опускался до 54,3 рублей впервые с июня 2015 года.

Между тем эксперты ожидают, что уже во втором полугодии 2022 года курс доллара может вернуться к 70-80 рублям на фоне снижения торгового сальдо и спада российской экономики.

Кроме этого, дорогой рубль невыгоден государству — крупнейшие экспортеры газа и нефти в этом случае недополучают доходы, что негативно сказывается на бюджете страны.

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Топ комментариев

Алекс555

Да и СССР зря разрушили.Был же референдум против разрушения. Враги пролезли в правящую верхушку.

jeryakob

зато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется

ponhik78

Литовцы наверное забыли что из за подобной блокады Данцига началась вторая мировая война. Ну по крайней...

Grossmeister38rus

Может лучше депутатам и чиновникам ?