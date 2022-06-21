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Группа REFLEX и Анатолий Цой выступят в День города Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/anatoliy_tsoy

Группа REFLEX и Анатолий Цой выступят на набережной Новосибирска 26 июня в честь дня рождения города, сообщает пресс-служба «МУЗ-ТВ».

26 июня Новосибирск будет отмечать 129 лет. Начало концерта в 20.30 на Михайловской набережной.

В этот день новосибирцев приедут поздравить популярные артисты: коллектив с 20-летней историей, одни из главных хитмейкеров 2000-х, обладатели 19-ти музыкальных наград – группа REFLEX и неподражаемая Ирина Нельсон.

Также экс-солист группы MBAND, начавший успешную сольную карьеру с синглами «На ощупь» и выпустивший трек «Феникс» совместно с Григорием Лепсом, участник нашумевших ТВ-проектов – Анатолий Цой (TSOY) и победительница «Новой Фабрики Звезд» на «МУЗ-ТВ», автор лиричных музыкальных синглов, тронувших миллионы сердец – Гузель Хасанова.

Гостей концерта ждет двухчасовая насыщенная музыкальная программа – от ностальгических песен 2000-х, мелодичных и танцевальных хитов до горячих новинок, которые впервые прозвучат на многотысячную аудиторию. Будем «Сходить с ума», танцевать «Non stop», загадывать желания под «Падали звезды», подпевать «Она вернется» и заряжаться летней атмосферой под «Лето имени тебя»!

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