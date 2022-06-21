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Россия создаст резерв драгметаллов для нужд мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство финансов подготовило законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива предусматривает обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда.

«Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

В Минфине отметили, что сейчас в законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, которые необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев предложил оставить в Государственном хранилище ценностей только ликвидные драгоценные металлы и камни, которые при мобилизационных нуждах можно быстро продать, а также редкие металлы, которые требуются стране.

Разработку проекта по созданию резерва драгметаллов и камней для мобилизационных нужд Минфин анонсировал еще год назад. Механизм предполагает использование запасов для подготовки страны к возможному переходу с мирного положения на военное.


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