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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский эксперт заявил о переходе США грани войны на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: DVIDSHUB / CC BY 2.0

Поддержка Вашингтоном Украины привела к тому, что США перешли черту и фактически вступили в конфликт на Украине, считает научный сотрудник исследовательского центра Defense Priorities Бонни Кристиан.

«Мы пересекли эту черту в Йемене, заключили представители Конгресса, даже хотя не ясно, где эта черта была. То, что мы сделали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине», — приводит ТАСС мнение исследовательницы.

По ее словам, поддержка США саудовской коалиции в Йемене привела к тому, что американское оружие используется в атаках, которые ведут к гибели гражданских лиц.

«Участвуем ли мы в войне на Украине? <...> В самом крайнем случае, то, что делают Соединенные Штаты на Украине, точно не является не войной», — отметила она.

Эксперт указывает, что раньше можно было точнее сказать, когда страна непосредственно вступает в конфликт, однако сейчас эта «черта» оказалась очень размыта из-за использования дронов и кибервозможностей.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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