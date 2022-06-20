Астрономы обнаружили загадочные объекты в центре галактики

Астрономы из Шанхайской астрономической обсерватории пути обнаружили необычные спиралевидные объекты рядом с центром Млечного пути.

Структуры нашлись внутри аккреционного диска, который возникает в результате падения материала, обладающего вращательным моментом, на массивное центральное тело. Такие диски образуются вокруг звезд, во вращающихся галактиках и протопланетных образованиях.

Один из таких дисков окружает протозвезду массой в 32 солнечных в облаке Стрельца C. Внутри него ученые нашли сразу два загадочных объекта, похожие на спирали, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Astronomy.

Специалисты отмечают, что такие спирали не могли возникнуть сами по себе. Моделирование показало, что наиболее вероятным сценарием формирования спиралей являются внешние возмущения, вызванные близким пролетом массивного тела.

Ученые рассчитали возможный путь этого объекта. Согласно полученным данным, он должен был пролететь неподалеку от диска около 12 тысяч лет назад, создав аномальное возмущение космической пыли. Однако природа такого гигантского «странника» остается загадкой.