НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Астрономы обнаружили загадочные объекты в центре галактики

Источник:
Sibnet.ru
219 0
Фото: © Shanghai Astronomical Observatory

Астрономы из Шанхайской астрономической обсерватории пути обнаружили необычные спиралевидные объекты рядом с центром Млечного пути.

Структуры нашлись внутри аккреционного диска, который возникает в результате падения материала, обладающего вращательным моментом, на массивное центральное тело. Такие диски образуются вокруг звезд, во вращающихся галактиках и протопланетных образованиях.

Один из таких дисков окружает протозвезду массой в 32 солнечных в облаке Стрельца C. Внутри него ученые нашли сразу два загадочных объекта, похожие на спирали, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Astronomy.

Специалисты отмечают, что такие спирали не могли возникнуть сами по себе. Моделирование показало, что наиболее вероятным сценарием формирования спиралей являются внешние возмущения, вызванные близким пролетом массивного тела.

Ученые рассчитали возможный путь этого объекта. Согласно полученным данным, он должен был пролететь неподалеку от диска около 12 тысяч лет назад, создав аномальное возмущение космической пыли. Однако природа такого гигантского «странника» остается загадкой.

Тема: Человек и космос
Спутники Илона Маска помешали работе астрономов
Аппарат Perseverance приступил к поиску жизни на Марсе
Бактерия чайного гриба «выжила» на Марсе
Проект «Сфера»: россияне получат космический интернет
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Вакцинация от коронавируса станет обязательной
Центробанк предложил девалютизировать накопления россиян
Названы лучшие доступные смартфоны
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
53
Медведев усомнился в существовании Украины через два года
28
Coca-Cola окончательно покинет Россию
27
Украина вводит визовый режим для россиян
22
Путин предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса
20
Министр пообещал появление «Москвича» в этом году