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Самый длинный день: что такое солнцестояние и как его встречают

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vidgestr / CC BY-SA 4.0
День летнего солнцестояния — важное астрономическое событие, которое почти всегда приходится на 21 июня. Только в високосные годы оно выпадает на 20 июня. Этот день станет самым длинным, а последующая ночь — самой короткой в году.

День летнего солнцестояния в 2022 году начнется 21 июня в 12.13 по московскому времени. После этого в Северном полушарии наступит астрономическое лето.

Почему происходят солнцестояния

Ось вращения Земли наклонена под углом 23,5 градуса. Дважды в год — в июне и декабре — одно из полушарий нашей планеты достигает наибольшего наклона по направлению к Солнцу.

В этот момент светило проходит через наиболее удаленные от экватора небесной сферы точки эклиптики — так называют большой круг, по которому для земного наблюдателя движется звезда.

Левое верхнее положение Земли показывает летнее солнцестояние
Левое верхнее положение Земли показывает летнее солнцестояние
Фото: Q Valda / CC BY-SA 2.5

В результате жители Северного полушария проживают самый длинный световой день в году, который продолжается от 15 до 17 часов. В Южном полушарии 21 июня наблюдается самый короткий день в году — для обитателей этой части планеты наступает зимнее солнцестояние. С точки зрения астрономии эти дни означают переход от весны к лету и от осени к зиме.

Несмотря на самый длинный световой день, солнцестояние редко бывает жарким. Дело в том, что планете требуется значительное время, чтобы прогреться. Поэтому самая жаркая погода в Северном полушарии наступает примерно через месяц. В науке это явление называют сезонным отставанием.

Что видно на небе

Для наблюдателя в средних широтах в день летнего солнцестояния Солнце достигает самой высокой точки на небе. Кроме этого, в течение суток светило описывает самую большую дугу на небе, поднимаясь на северо-востоке и заходя на северо-западе.

Полуденное Солнце в этот день фактически замирает в зените на некоторое время — именно такое необычное поведение звезды дало название астрономическому явлению. Несколько дней высота Солнца в небе и продолжительность дня остаются почти неизменными, а затем день начинает убывать.

С 23 июня световой день начнет сокращаться примерно на одну-две минуты. К началу июля его продолжительность уменьшится на шесть минут. Убывать световой день в Северном полушарии будет до 22 декабря — дня зимнего солнцестояния.

Примечательно, что внутри Северного полярного круга Солнце во время июньского солнцестояния остается на небе 24 часа. Тот же самый феномен можно наблюдать, находясь внутри Южного полярного круга во время декабрьского солнцестояния.

Как отмечали летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние считалось одним из самых важных праздников в древних религиях и культурах. Например, на Руси до принятия христианства в этот день отмечался славянский праздник Ивана Купалы или Иванов день. После перехода на григорианский календарь он стал праздноваться 7 июля.

Люди в этот день собирали цветы и травы, плели венки, гадали, обливались водой, прыгали через костры и сжигали чучело в виде колеса, символизировавшего Солнце. По народному поверью, только в ночь на Ивана Купалу цветет папоротник, нашедшему его цветок гарантировано исполнение желаний.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Гроза10

Зря ушли из ГДР. Хотя может и сейчас не поздно вернуться. Мол, ребята, мы уходили по соглашению, что...