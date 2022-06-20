Кудрин пообещал, что в России останется рыночная экономика

Экономика России остается рыночной с частным сектором, который, по его словам, быстрее адаптируется к изменениям и «является фактором более быстрого восстановления», заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

Сложившаяся ситуация в мире не изменила фундаментальные принципы российской экономики, сказал глава СП в интервью ТАСС. По его словам, международная торговля, связи сохраняются». «В одной стране нельзя создать всю цепочку, всю линию современных технологий. Ни в США, ни в Германии, ни в Китае это невозможно уже», — пояснил он.

«Мы будем обмениваться технологиями. Те ограничения, которые имеет Россия, с ними надо считаться, значит, будем ориентироваться на другие рынки. Но мы остаемся абсолютно рыночной экономикой»,— отметил Кудрин.

Как считает глава СП, «если мы хотим торговать со всеми, хотим, чтобы наши товары туда пошли, мы должны оставаться в системе международных координат».