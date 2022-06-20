Россия поставила Китаю рекордные объемы нефти

Россия стала лидером по поставкам в Китай сырой нефти в мае — 8,42 миллиона тонн, прежде в течение полутора лет эту позицию занимала Саудовская Аравия, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В мае Китай нарастил импорт сырой нефти российского производства на рекордные 55% год к году, приводит РБК данные китайской таможни. Нефть поставили как морским путем, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Это произошло благодаря большим скидкам, которые предоставляются китайским покупателем на фоне международных санкций в отношении поставок нефти из России. Топливо с дисконтом закупили государственная нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec и государственная Zhenhua Oil.

США, Евросоюз и другие страны с конца февраля ввели ограничительные меры против поставок нефти российского производства. На их фоне Россия предлагала покупателям нефть с большими скидками, в марте средний дисконт эталонного сорта Urals составил около 20%, в апреле — 33%.