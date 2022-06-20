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Россия поставила Китаю рекордные объемы нефти

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Россия стала лидером по поставкам в Китай сырой нефти в мае — 8,42 миллиона тонн, прежде в течение полутора лет эту позицию занимала Саудовская Аравия, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В мае Китай нарастил импорт сырой нефти российского производства на рекордные 55% год к году, приводит РБК данные китайской таможни. Нефть поставили как морским путем, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Это произошло благодаря большим скидкам, которые предоставляются китайским покупателем на фоне международных санкций в отношении поставок нефти из России. Топливо с дисконтом закупили государственная нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec и государственная Zhenhua Oil.

США, Евросоюз и другие страны с конца февраля ввели ограничительные меры против поставок нефти российского производства. На их фоне Россия предлагала покупателям нефть с большими скидками, в марте средний дисконт эталонного сорта Urals составил около 20%, в апреле — 33%.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.