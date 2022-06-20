Автоэксперт порассуждал о возрождении бренда «Жигули»

Производство авто под бренд «Жигули» может возродиться, если рынок хорошо отреагирует на современные машины «Москвич», считает эксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

Субботин в интервью радио Sputnik утверждал, что можно использовать то, что уже есть в голове у людей, а не придумывать новые названия. В качестве примера он привел «Москвич», а в будущем можно было бы начать выпускать автомобили под маркой «Жигули», но уже с современной конструкцией.

Он отметил, что под старыми, хорошо знакомыми покупателями брендами, могут выпускать абсолютно новые, современные автомобили.

«Для их создания будут использовать китайские технологии. То есть будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, АвтоВАЗ делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus – это Renault Logan в другом кузове», — объяснил Вячеслав Субботин.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что планов возобновления производства автомобилей под брендом «Жигули» у компании пока нет. А глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что планируется вернуть автомобильные бренды «Волга» и «Победа».