Врач рассказала о самых привлекательных людях для комаров

Врач-аллерголог Ирина Ярцева рассказала, какие категории людей больше всего страдают от комаров и дело тут вовсе не в группе крови.

Имеет значение толщина кожи, отметила Ярцева в беседе радио Sputnik. «У комаров включается как бы "тепловизор" – они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей — чаще», — пояснила врач.

Некоторые россияне полагают, что комары любят выбирать в качестве жертв людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. «Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет», — уверена Ярцева.

Толщина кожи может влиять не только на частоту укусов, но и на их последствия, продолжила аллерголог. «На лодыжках, запястьях, в области шеи и лица укусы будут наиболее заметны, кожа там более тонкая, малейший отек ощущается и чешется больше. Главное — не расчесывать место укуса», — предупредила врач.

Сильная реакция на укусы характерна также для аллергиков, уточнила она. Врач посоветовала обрабатывать отекшие места средствами против зуда и охлаждающими кремами.