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Ничего не изменилось — и точка: McDonald’s снова открыты

Источник:
Sibnet.ru
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Летняя веранда бывшего «Макдоналдса» на Речном вокзале в Новосибирске украшена шариками. Из динамиков, помимо музыки, периодически доносятся сообщения, что улыбки и вид из окна остались те же. Корреспонденты Sibnet.ru побывали в новом старом «Макдоналдсе» и пообщались с его первыми посетителями.

Заведения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» открываются в точках ушедшего из России McDonald’s — с тем же меню, ценами и стандартами обслуживания.  

Меню ресторана «Вкусно — и точка» в Новосибирске

Вывески у нового «Макдоналдса» пока нет. Название «Вкусно — и точка» есть только на информационном табло для заказов. Там же и новый логотип — желтые палочки и оранжевый круг на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер.

Вся картонная упаковка теперь безлико белая и без надписей — возможно, брендирование появится позже. 

А на соусах, которые, видимо, остались в большом запасе еще от закупок времен McDonald’s, старый логотип замазан черным маркером — над этой идеей уже успели пошутить в Сети после открытия московского «Вкусно — и точка».

соус с замазанным логотипом Макдональдс

В меню по-прежнему гамбургер, чизбургер, чикенбургер, картошка, куриные крылышки, вишневый пирожок, мороженое и напитки. При этом известные всем названия «БигМак», «Макфллури» и «Хэппи мил» исчезли. 

Директор точки Ольга была неразговорчива. За всей конкретной информацией посоветовала обратиться в головной офис и несколько раз уточнила, что у них ничего не изменилось.

Тот же вкус

Зал не пустует. Посетители оживленно разглядывают меню, скачивают на смартфоны приложения и занимают столики.

Молодая пара Павел и Влада приезжают в McDonald’s из Черепаново «раза два в месяц». Это свидание. По их словам, ни вкус, ни цена не изменились. «Все радует», — резюмировал Павел.

Сестры Татьяна и Лариса брали стрипсы, картошку, вишневый пирожок и кофе. По их мнению, вкус тот же. Лариса рассказала, что любила мороженое «Макфллури», а новое, в котором остался только сироп, еще не пробовала.

«Мне понравилось очень. Большой разницы нет. Мне импонирует, что это наше. Вкусно, хорошо, горячо. В тот "Макдоналдс" ходили крайне редко, а сюда буду», — отметила Татьяна.

А вот компания подруг, которые назвали себя очень частыми гостями этого места, изменения почувствовали: «Картошка стала суховатая, а в бургере — больше майонеза. Но это хорошо, он стал сочненьким, а картошке дизлайк».

Девушки добавили, что изменения цен не почувствовали и продолжат ходить: «Привлекает еда, и так-то ничего не изменилось».

«Макдоналдс» и Сибирь

McDonald’s приостановил работу в России в марте из-за военной операции России на Украине, но в Сибири закусочные продолжили работу, так как принадлежат и управляются компанией ООО «ГиД» из Новокузнецка. Они закрылись только 10 июня, чтобы открыться уже с новым именем.

Бизнесмен Александр Говор, управлявший сетью в Сибири по франшизе, в итоге приобрел все российские активы McDonald’s. Он будет перезапускать 840 ресторанов. В планах — в ближайшие годы увеличить сеть до 1 тысячи по стране.

«К началу этого года 98% своей продукции "Макдоналдс" уже получал от российских поставщиков: булки, мясо, яйца, мясо, картошка — все здесь. Для сравнения — несколько лет назад эта цифра составляла меньше 70%», — рассказывал Говор в интервью Forbes.

Фото: © Sibnet.ru
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