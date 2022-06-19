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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ДНР проведет трибунал по примеру Нюрнбергского процесса

Источник:
ТАСС
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Нюрнбергский процесс станет основой для международного трибунала в ДНР, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета республики Елена Шишкина

«Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — сказала депутат ТАСС.

По ее словам, власти республики планируют провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований «за военные преступления».

Один из первых трибуналов пройдет в Мариуполе, на нем судьи рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе. Перед судом предстанут члены националистических батальонов.

Тема: Военная операция на Украине
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