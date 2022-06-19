Генсек НАТО пообещал Киеву помочь вернуть Донбасс

Поставки современного вооружения Киеву могут дать украинским войскам возможность вернуть под контроль Донбасс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны подготовиться к тому, что он [конфликт на Украине] может занять годы. Мы не должны отказываться от поддержки Украины, несмотря на то, что затраты высоки — не только на военную помощь, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания», — цитирует РБК генсека.

По словам Столтенберга, дальнейшие поставки современного вооружения Киеву могут увеличить шансы того, что Украина сможет снова вернуть под контроль Донбасс.

Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что альянс продолжит поддерживать Украину в обороне, но он не является частью конфликта.

«Мы помогаем стране, но мы не собираемся отправлять солдат НАТО на Украину», — заверил он.