Российские отели запустят стандарт «все включено»

Стандарты «все включено», а также «ультра все включено» в российских отелях начнут действовать со следующего года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, данные стандарты уже разработаны для всех категорий звездности. Их утвердят до конца года, пояснила Догузова на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава ведомства уточнила, что стандартизация нужна для повышения общего качества услуг в туризме. При разработке стандартов Ростуризм опирался на лучший мировой опыт.

«Среди требований — наличие на территории отеля несколько ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации, отдельных детских комнат, теплых бассейнов», — сказала Догузова.