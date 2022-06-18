Россия возродит автомобильные бренды «Волга» и «Победа»

Россия планирует возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа», сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

На вопрос, будут ли выпускать такие автомобили на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде, Мантуров уточнил, что проект может быть реализован на разных площадках, передает РБК.

Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде с 1946 года по 1958 год выпускал ГАЗ-М-20 «Победа». Выпуск легендарной «Волги» начался с 1956 года. В настоящее время автозавод выпускает грузовые автомобили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на перешедшем в собственность города заводе Renault возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич».