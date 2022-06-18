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Россия возродит автомобильные бренды «Волга» и «Победа»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия планирует возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа», сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

На вопрос, будут ли выпускать такие автомобили на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде, Мантуров уточнил, что проект может быть реализован на разных площадках, передает РБК.

Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде с 1946 года по 1958 год выпускал ГАЗ-М-20 «Победа». Выпуск легендарной «Волги» начался с 1956 года. В настоящее время автозавод выпускает грузовые автомобили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на перешедшем в собственность города заводе Renault возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич».

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Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

krasprol

А не рановато ли по "путинским местам"? Похоже на глубочайший прогиб.

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?