Украина вводит визовый режим для россиян

Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля, сообщается в официальном телеграм-канале Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины сообщил, что предложил правительству рассмотреть этот вопрос «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны».

Ранее между Россией и Украиной действовал безвизовый режим. Въехать на Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки и находиться там до 90 дней.

В настоящее время украинские пункты пропуска на границах с Россией и Белоруссией закрыты. Кроме этого, на время действия военного положения в стране приостановлено авиасообщение.