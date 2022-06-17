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Украина вводит визовый режим для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пограничная служба ФСБ России

Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля, сообщается в официальном телеграм-канале Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины сообщил, что предложил правительству рассмотреть этот вопрос «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны».

Ранее между Россией и Украиной действовал безвизовый режим. Въехать на Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки и находиться там до 90 дней.

В настоящее время украинские пункты пропуска на границах с Россией и Белоруссией закрыты. Кроме этого, на время действия военного положения в стране приостановлено авиасообщение.

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Топ комментариев

Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

velam

Ну бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея

krasprol

А не рановато ли по "путинским местам"? Похоже на глубочайший прогиб.

velam

А и ресурсы на это все у нас покупают =)