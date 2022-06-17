Украина вводит визовый режим для россиян

Фото: © пограничная служба ФСБ России
Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля, сообщается в официальном телеграм-канале Владимира Зеленского.
Ранее президент Украины сообщил, что предложил правительству рассмотреть этот вопрос «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны».
Ранее между Россией и Украиной действовал безвизовый режим. Въехать на Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки и находиться там до 90 дней.
В настоящее время украинские пункты пропуска на границах с Россией и Белоруссией закрыты. Кроме этого, на время действия военного положения в стране приостановлено авиасообщение.
UynachalnicaС кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...
velamНу бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея
krasprolА не рановато ли по "путинским местам"? Похоже на глубочайший прогиб.
velamА и ресурсы на это все у нас покупают =)