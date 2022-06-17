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«Газпром нефть» будет развивать геотермальную энергетику в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Газпром нефть»

Заместитель председателя Правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев, врио губернатора Томской области Владимир Мазур и руководитель Томского политехнического университета Дмитрий Седнев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии геотермальной энергетики в регионе.

Предметом партнерства станет разработка решений по малой генерации электричества из тепловой энергии подземных источников. Геотермальные станции позволят отказаться от дизельных генераторов.

В 2022 году участники соглашения приступят к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам. На первых этапах проекта «Газпром нефть» предложит технологи поиска геотермальных источников, подсчета тепловых запасов, определения зон для бурения и размещения экологичных энергостанций.

«В Томской области работают наши крупные предприятия, и мы хорошо знаем региональную геологию. Кроме того, у нас уже есть опыт объединения усилий с администрацией и ТПУ для создания самых современных технологий изучения нетрадиционных запасов. В этом проекте, используя передовые научные решения, мы сможем поработать с новыми для нас геологическими объектами и тепловой энергетикой, а регион – получить доступные и экологичные ресурсы для социальной сферы», — прокомментировал Яковлев.

«Из 85 регионов России Томская область на 16-м месте по площади. Конечно, в таком большом субъекте далеко не в каждом населенном пункте есть центральное теплоснабжение. А локальное имеет свои сложности с логистикой, экологичностью и стоимостью энергии. Мы заинтересованы в развитии альтернативных современных генерирующих объектов, которые повысят надежность и доступность теплоснабжения, а значит, улучшат жизнь людей в глубинке», — отметил Мазур.

«В нашем вузе накоплен серьезный задел фундаментальных знаний по геонаукам, исследованию скважин, бурению и теплотехнике. Это позволит создать междисциплинарный коллектив, который объединит нефтяников и энергетиков в работе над созданием систем энергоснабжения объектов, основанных на использовании геотермальной энергии», — добавил Седнев.

Геологические условия Томской области благоприятны для развития геотермальной генерации: еще в 70-е годы ХХ века на территории региона были выявлены подземные источники горячей воды. Это возобновляемый и экологичный источник энергии, который при соблюдении определенных условий может стать более экономичной альтернативой ископаемому топливу.

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Экономика #Недра и ТЭК #Наука #Томск
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