Стала известна дата открытия нового McDonald’s в Новосибирске

Одна из точек ресторанов быстрого питания McDonald’s откроется под новым именем в Новосибирске в воскресенье, 19 июня, следует из объявления на дверях заведения.

«Уважаемые гости! Предприятие временно приостанавливает работу. Ждем вас на открытие 19 июня», — говорится в объявлении на дверях ресторана на Речном вокзале.

Однако пока никаких работ по монтированию вывески с новым названием не ведется.

Российское подразделение «Макдоналдса» объявило о приостановке деятельности в России с 14 марта, но в Сибири закусочные продолжили работу, так как принадлежат и управляются компанией ООО «ГиД» из Новокузнецка.

В Новосибирске девять точек и два «МакАвто» прекратила работу 10 июня, чтобы открыться с новым именем. Владельцы решили назвать McDonald’s «Вкусно — и точка».

В Москве переименованные рестораны заработали 12 июня, в Санкт-Петербурге — 13 июня.