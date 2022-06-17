НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Россия и Иран займутся совместным кинопроизводством

Источник:
Sibnet.ru
310 2
Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Холдинг «Газпром-Медиа» объявил на Петербургском международном экономическом форуме о коллаборации с иранскими кинематографистами, уже намечен сюжет первого иранско-российского проекта.

«Сейчас наступило время наводить новые мосты с нашими зарубежными партнерами, исполняя в том числе и социальную функцию. Обмен опытом в области культуры помогает народам сближаться. Иран — это только начало. Сейчас мы находимся в стадии активных переговоров с партнерами из других стран», — цитирует «Российская газета» гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова.

Первым совместным проектом России и Ирана станет фильм. Со стороны «Газпром-Медиа» производством займется «Централ Партнершип».

Иранское кино мало известно в России, но их картины неоднократно добивались признания на крупнейших международных фестивалях.

Еще по теме
«Игру престолов» продолжат спин‑оффом про Джона Сноу
Было на самом деле: свежие сериалы по реальным событиям
Гослинга засмеяли за образ Кена для фильма «Барби»
«Детективное агентство Мухича» покажут в автокинотеатре Новосибирска
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Российские дроны‑камикадзе доказали эффективность на Украине
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет без русскоязычной озвучки
Вакцинация от коронавируса станет обязательной
Обсуждение (2)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
57
Эрдоган обсудит «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским
56
Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира
51
Медведев усомнился в существовании Украины через два года
42
Украина раскрыла число вооружений для «паритета»
31
Путин призвал россиян к сплоченности и единению