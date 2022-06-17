Россия и Иран займутся совместным кинопроизводством

Холдинг «Газпром-Медиа» объявил на Петербургском международном экономическом форуме о коллаборации с иранскими кинематографистами, уже намечен сюжет первого иранско-российского проекта.

«Сейчас наступило время наводить новые мосты с нашими зарубежными партнерами, исполняя в том числе и социальную функцию. Обмен опытом в области культуры помогает народам сближаться. Иран — это только начало. Сейчас мы находимся в стадии активных переговоров с партнерами из других стран», — цитирует «Российская газета» гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова.

Первым совместным проектом России и Ирана станет фильм. Со стороны «Газпром-Медиа» производством займется «Централ Партнершип».

Иранское кино мало известно в России, но их картины неоднократно добивались признания на крупнейших международных фестивалях.