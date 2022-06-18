Доллар стал токсичным: что будет с валютными вкладами?

Центробанк поддержал постепенную девалютизацию накоплений россиян. Зачем банки избавляются от валюты и стоит ли гражданам опасаться конфискации или заморозки валютных вкладов?

С 20 мая банкам разрешено без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро. До 9 сентября можно купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Банки отказываются от валюты

Крупные российские банки вводят «запретительные» комиссии за хранение иностранной валюты. В частности, о таких планах сообщали Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб» и «Авангард», а также «Тинькофф».

Например, «Тинькофф» с 23 июня вводит комиссию за обслуживание карточных счетов в иностранной валюте в размере 12% годовых, если размер счета превышает 1 тысячу условных единиц в валюте счета. Под ограничение попали счета в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Кроме этого, «Тинькофф» с 23 июня закрывает накопительные счета в долларах и евро, все хранящиеся на них средства будут переведены на счета клиентов в этих же валютах. Владельцы счетов могут инвестировать накопления в ценные бумаги, золото или конвертировать в другие валюты.

Райффайзенбанк также с 30 июня 2022 года введет комиссию за обслуживание текущих валютных счетов. Для любой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы выше порогового значения в 5 тысяч условных единиц на конец месяца, минимальный размер комиссии составит 10 условных единиц.

Росбанк до конца июня введет комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро в размере 0,5% в месяц от суммы превышения лимита в 3 тысячи условных единиц. В банке «Уралсиб» комиссия составит 0,5% в месяц.

Кредитные учреждения объясняют такое решение тем, что в сложившейся геополитической ситуации они ограничены в возможности надежного хранения иностранной валюты, которая может быть заблокирована по решению западных контрагентов.

Регулятор одобрил девалютизацию

Банк России считает правильной постепенную девалютизацию накоплений, заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Для ряда банков пассив в иностранной валюте стал не то что дорогим удовольствием, а иногда просто тем ресурсом, который хочется отодвинуть от себя подальше», — отметил представитель финансового регулятора.

При этом Чистюхин подчеркнул, что Центробанк выступает против лишения россиян имущества за счет отрицательных ставок и комиссий по валютным вкладам. По его словам, подходить к решению данного вопроса нужно аккуратно.

«Нельзя такими резкими решениями, за счет комиссий, отрицательных процентных ставок уменьшать стоимость актива у своих клиентов. Понятно, бизнес и физические лица очень серьезно пострадали от изменившейся ситуации, дополнительного лишать их части имущества — необоснованное решение», — сказал он.

В этой ситуации Центробанк предлагает ввести меры дестимуляции для новых накоплений в иностранных валютах. В частности, это могут быть ограничения для новых вкладов или продления уже существующих.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на форуме подчеркнула, что у регулятора нет планов по запрету хождения в стране доллара и евро. Кроме этого, она заверила, что Центробанк не собирается замораживать и конфисковывать валютные вклады граждан.