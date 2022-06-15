Internet Explorer больше нет: что нужно знать

Компания Microsoft с 15 июня 2022 года прекратила поддержку своего легендарного браузера Internet Explorer. Отказ от устаревшего обозревателя в большинстве операционных систем Windows будет постепенным и займет около двух месяцев. Что нужно знать пользователям?

Internet Explorer появился в 1995 году, до выхода обозревателей Firefox, Mozilla, Chrome он уверенно лидировал на рынке интернет-браузеров. Разработка новых версий прекратилась только в 2015 году, последней версией стал Internet Explorer 11.

Что означает прекращение поддержки?

На первом этапе Windows 10 перестанет запускать Internet Explorer 11. После попытки открыть браузер принудительно откроется Microsoft Edge. Ранее Microsoft уже настраивала перенаправления из Internet Explorer в Edge, но только для сайтов, которые не работают в Internet Explorer.

Microsoft сделает этот процесс постепенным, чтобы организации и пользователи могли выявлять и решать любые потенциальные проблемы. Компьютеры для обновления будут выбираться случайным образом. Завершить первый этап планируется в течение двух месяцев.

По итогам 2021 года Internet Explorer ежедневно использовали порядка 28 миллионов человек по всему миру.

На втором этапе Internet Explorer будет удален с компьютера пользователя через Центр обновления Windows с помощью необязательных предварительных обновлений и накопительных обновлений для Windows 10.

Каким Windows оставят Internet Explorer?

Легендарный браузер оставят рабочим для устаревших операционных систем, а также корпоративных версий Windows 10. Так, Internet Explorer сохранит работоспособность в следующих ОС:

Windows 7 и 8.1

Windows Server и Windows Server LTSC.

Клиентские версии Windows 10 LTSC

Windows 10 China Government Edition

Windows 10 IoT LTSC

Прекращение поддержки Internet Explorer в Windows 7 и Windows 8.1 запланировано на 2023 год. При этом Internet Explorer продолжит работать на корпоративных «десятках».

Как пользоваться старыми программами?

Некоторые старые программы требуют для работы наличия Internet Explorer на компьютере. Для их запуска есть два варианта решения проблемы. Режим Internet Explorer поддерживает браузер Microsoft Edge.

В режиме обратной совместимости его можно использовать для загрузки содержимого, разработанного специально для Internet Explorer. Данная функция будет поддерживаться как минимум до 2029 года.

Кроме этого, есть вариант отказаться от обновлений Windows 10 — в этом случае Internet Explorer останется в составе операционной системы. Однако эксперты предупреждают, что последний способ серьезно снизит защищенность ОС, которая перестанет получать патчи безопасности.

Наконец, при необходимости можно скачать Internet Explorer и установить браузер принудительно. Правда, программа теперь доступна только на сторонних площадках, так как Microsoft удалил загрузочную страницу IE со своего официального сайта.