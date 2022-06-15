Аксенова станет главной героиней психологического сериала «Жить жизнь»

Сериал «Жить жизнь» от создателей «Содержанок» уже начали снимать. Главные роли в нем исполнят Любовь Аксенова, Юрий Чурсин и Роман Васильев, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

Восьмисерийный психологический триллер станет экранизацией первой книги трилогии Анны Богинской «Жить жизнь».

Зрители увидят историю глазами главной героини Ани (Любовь Аксенова) — успешного московского маркетолога. Потеряв мужа, она сталкивается с осознанной манипуляцией со стороны нового избранника и понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ От пошлости к свободе: самые откровенные российские сериалы

Над созданием проекта работает команда сериала «Содержанки»: шоураннерами выступят Дарья Мороз и Ирина Сосновая.

«Наша история о психологической манипуляции на всех уровнях жизни — детство, личные отношения, секс, дружба, бизнес. Она вскрывает не только технологии и способы манипулятивного воздействия на сознание, но и подсказывает пути выхода», — цитирует пресс-служба Start Дарью Мороз.

Первый съемочный день прошел в Третьяковском проезде. Среди будущих локаций — Барвиха Luxury Village, уникальный дом по проекту архитектора Захи Хадид и другие заметные места Москвы и Подмосковья. Съемки продлятся до середины августа. Дата премьеры не назначена.