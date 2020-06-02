От пошлости к свободе: самые откровенные российские сериалы

За последнее десятилетие зрители увидели с десяток сериалов, где слово «секс» звучит чаще слова «любовь», а на первый план выведены успешные, живущие в роскоши люди. В нашей подборке самые громкие и успешные откровенные сериалы.

«Сладкая жизнь»

2014-2016 годы, три сезона, режиссеры Андрей Джунковский и Давид Кочаров, 16+

В главных ролях: Марта Носова, Никита Панфилов, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова, Мария Шумакова, Роман Маякин.

Сюжет. Главные герои «Сладкой жизни» — успешные 30-летние москвичи. Все начинается с того, как в их компании появляется девушка Саша. Она танцовщица go-go и мать-одиночка из провинции пытается удержаться на плаву в столице. И, если у лицемерных молодых москвичей все завязано на деньгах и сексе, Саша среди них белая ворона. Этим она привлекает к себе внимание и меняет устоявшиеся жизни героев.

Конфликт. Герои на протяжении всей истории пройдут глубокую трансформацию от совершения свинских поступков до истинного благородства. В каждом персонаже столкнутся собственные ангелы и демоны, и им придется выбрать между деньгами и честью.

«Измены»

2015 год, один сезон, режиссер Вадим Перельман, 16+

В главных ролях: Елена Лядова, Глафира Тарханова, Кирилл Кяро, Денис Шведов

Сюжет. Главная героиня Ася живет очень насыщенной жизнью: у нее, кроме мужа, есть два любовника и на горизонте появляется еще один молодой парень, с которым она всего раз занимается сексом, но случай становится роковым — парень оказывается сыном богатого папы, и хочет «купить» Асину любовь. Параллельно Ася встречает школьную подружку, которая просит научить ее стать более раскрепощенной.

Конфликт. На первый взгляд, главная героиня выбирает, с кем из своих мужчин она на самом деле счастлива, но истиной причиной ее терзаний оказывается глубокая рана, которая была нанесена первой любовью. В «Изменах» столкнутся похоть и искренние чувства, деньги и честолюбие, измены и верность.

«Бывшие»

Два сезона, 2018-2019 годы, режиссер Иван Китаев, 16+

В главных ролях: Любовь Аксенова и Денис Шведов

Сюжет. Героями драматического сериала становятся люди с зависимостью. Яна — девушка из состоятельной семьи, но она очень одинока и находит свое утешение в наркотиках. Зависимость приводит ее в реабилитационную клинику, где она влюбляется в своего лечащего врача, бывшего алкозависимого. Между героями явная связь, но, чтобы стать счастливыми, нужно разобраться со своими демонами.

Конфликт. Главная проблема в фильме — неспособность героев посмотреть в глаза реальности и отказаться от своих привычек. Зависимость выражается не только в пристрастии к алкоголю, наркотикам, но в первую очередь к людям.

«Содержанки»

Три сезона, 2019-2021 годы, режиссер Константин Богомолов, 18+

В главных ролях: Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Александра Ребенок

Сюжет. Действие развивается в современной Москве. Крупные бизнесмены и их жены, светские дамы, живут в роскоши, ни в чем себе не отказывают и, конечно, изменяют друг другу. Среди любовников и любовниц — молодые люди, которые хотят приблизиться к такой лакшери жизни. Но стремление к красивой жизни приводит к страшным последствиям. В мире этих людей нет места любви, но есть место интригам и жестокости.

Проблема. В «Содержанка» нет положительных героев. У каждого героя значительный бег раунд за спиной. Деньги и алчность становятся доминирующими в отношениях, понятие любови сводится к беспорядочному сексу, а желание добиться своего не оставляет надежды на сочувствие к другим героям.

«Домашний арест»

Один сезон, 2018 год, режиссер Петр Буслов, 16+

В главный ролях: Павел Деревянко, Александр Робак, Марина Александрова, Анна Уколова, Светлана Ходченкова, Сергей Бурунов

Сюжет. Мэр небольшого города попался на взятке, и в качестве меры пресечения ему назначен домашний арест по месту прописки. Чтобы казаться скромнее, мэр оставил прописку не в своем своем особняке, а в коммунальной квартире, где родился и вырос. Так он попадает в убогие родные пенаты, где сталкивается с обычными людьми, которые привыкли не жить на широкую ногу, а выживать на последние копейки.

Проблема. Добрый сериал, спродюсированный Семеном Слепаковым, разоблачает чиновничество России, но в скромной и веселой форме. Острого конфликта в сериале нет, но он достаточно точно попадает в болевые точки взаимоотношений местной власти и простого народа. Опять же, как и в других сериалах, конфликт заключен в выборе между деньгами и властью и честными человеческими отношениями.

«Звоните ДиКаприо»

Один сезон, 2018 год, режиссер Жора Крыжовников, 18+

В главных ролях: Александр Петров, Андрей Бурковский, Юлия Александрова, Александра Ревенко

Сюжет. Главой герой Егор Румянцев — успешный актер, снимающийся в популярном телешой про врачей. Он чувствует себя неуязвимым и живет для себя, ни во что не ставя чувства других людей. Но в один миг его мир переворачивается. Он узнает, что у него ВИЧ.

Проблема. Главная проблема в сериале — определенная медицинская неграмотность, беспечное отношение к своему здоровью и безответственность за здоровье и своих близких. «Звони ДиКаприо» — первый российский сериал, откровенно заявивший о проблемах ВИЧ.

«Колл-центр»

Один сезон, 2020 год, режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов, 18+

В главных ролях: Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова и другие.

Сюжет. На 12-м этаже высотки находится офис колл-центра «Интернет-магазин для взрослых». Однажды утром, как обычно придя на работу, двенадцать человек, оказавшихся в офисе, вдруг узнают, что в помещении — бомба. Голоса неизвестных, представившихся Папой и Мамой, угрожают взорвать её в любой момент, если заложники не будут выполнять их указания.

Проблема. Люди находятся в экстренной ситуации, это и есть главная проблема. Они сами не знают, на что готовы, чтобы выжить, готовы выполнять самые унизительные задания захватчиков.