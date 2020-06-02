НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

От пошлости к свободе: самые откровенные российские сериалы

Источник:
Sibnet.ru
195 0
За последнее десятилетие зрители увидели с десяток сериалов, где слово «секс» звучит чаще слова «любовь», а на первый план выведены успешные, живущие в роскоши люди. В нашей подборке самые громкие и успешные откровенные сериалы.

«Сладкая жизнь»

2014-2016 годы, три сезона, режиссеры Андрей Джунковский и Давид Кочаров, 16+
В главных ролях: Марта Носова, Никита Панфилов, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова, Мария Шумакова, Роман Маякин.

Сюжет. Главные герои «Сладкой жизни» — успешные 30-летние москвичи. Все начинается с того, как в их компании появляется девушка Саша. Она танцовщица go-go и мать-одиночка из провинции пытается удержаться на плаву в столице. И, если у лицемерных молодых москвичей все завязано на деньгах и сексе, Саша среди них белая ворона. Этим она привлекает к себе внимание и меняет устоявшиеся жизни героев.

Конфликт. Герои на протяжении всей истории пройдут глубокую трансформацию от совершения свинских поступков до истинного благородства. В каждом персонаже столкнутся собственные ангелы и демоны, и им придется выбрать между деньгами и честью.

«Измены»

2015 год, один сезон, режиссер Вадим Перельман, 16+
В главных ролях: Елена Лядова, Глафира Тарханова, Кирилл Кяро, Денис Шведов

Сюжет. Главная героиня Ася живет очень насыщенной жизнью: у нее, кроме мужа, есть два любовника и на горизонте появляется еще один молодой парень, с которым она всего раз занимается сексом, но случай становится роковым — парень оказывается сыном богатого папы, и хочет «купить» Асину любовь. Параллельно Ася встречает школьную подружку, которая просит научить ее стать более раскрепощенной.

Конфликт. На первый взгляд, главная героиня выбирает, с кем из своих мужчин она на самом деле счастлива, но истиной причиной ее терзаний оказывается глубокая рана, которая была нанесена первой любовью. В «Изменах» столкнутся похоть и искренние чувства, деньги и честолюбие, измены и верность.

«Бывшие»

Два сезона, 2018-2019 годы, режиссер Иван Китаев, 16+
В главных ролях: Любовь Аксенова и Денис Шведов

Сюжет. Героями драматического сериала становятся люди с зависимостью. Яна — девушка из состоятельной семьи, но она очень одинока и находит свое утешение в наркотиках. Зависимость приводит ее в реабилитационную клинику, где она влюбляется в своего лечащего врача, бывшего алкозависимого. Между героями явная связь, но, чтобы стать счастливыми, нужно разобраться со своими демонами.

Конфликт. Главная проблема в фильме — неспособность героев посмотреть в глаза реальности и отказаться от своих привычек. Зависимость выражается не только в пристрастии к алкоголю, наркотикам, но в первую очередь к людям.

«Содержанки»

Три сезона, 2019-2021 годы, режиссер Константин Богомолов, 18+
В главных ролях: Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Александра Ребенок

Сюжет. Действие развивается в современной Москве. Крупные бизнесмены и их жены, светские дамы, живут в роскоши, ни в чем себе не отказывают и, конечно, изменяют друг другу. Среди любовников и любовниц — молодые люди, которые хотят приблизиться к такой лакшери жизни. Но стремление к красивой жизни приводит к страшным последствиям. В мире этих людей нет места любви, но есть место интригам и жестокости.

Проблема. В «Содержанка» нет положительных героев. У каждого героя значительный бег раунд за спиной. Деньги и алчность становятся доминирующими в отношениях, понятие любови сводится к беспорядочному сексу, а желание добиться своего не оставляет надежды на сочувствие к другим героям.

«Домашний арест»

Один сезон, 2018 год, режиссер Петр Буслов, 16+
В главный ролях: Павел Деревянко, Александр Робак, Марина Александрова, Анна Уколова, Светлана Ходченкова, Сергей Бурунов

Сюжет. Мэр небольшого города попался на взятке, и в качестве меры пресечения ему назначен домашний арест по месту прописки. Чтобы казаться скромнее, мэр оставил прописку не в своем своем особняке, а в коммунальной квартире, где родился и вырос. Так он попадает в убогие родные пенаты, где сталкивается с обычными людьми, которые привыкли не жить на широкую ногу, а выживать на последние копейки.

Проблема. Добрый сериал, спродюсированный Семеном Слепаковым, разоблачает чиновничество России, но в скромной и веселой форме. Острого конфликта в сериале нет, но он достаточно точно попадает в болевые точки взаимоотношений местной власти и простого народа. Опять же, как и в других сериалах, конфликт заключен в выборе между деньгами и властью и честными человеческими отношениями.

«Звоните ДиКаприо»

Один сезон, 2018 год, режиссер Жора Крыжовников, 18+
В главных ролях: Александр Петров, Андрей Бурковский, Юлия Александрова, Александра Ревенко

Сюжет. Главой герой Егор Румянцев — успешный актер, снимающийся в популярном телешой про врачей. Он чувствует себя неуязвимым и живет для себя, ни во что не ставя чувства других людей. Но в один миг его мир переворачивается. Он узнает, что у него ВИЧ.

Проблема. Главная проблема в сериале — определенная медицинская неграмотность, беспечное отношение к своему здоровью и безответственность за здоровье и своих близких. «Звони ДиКаприо» — первый российский сериал, откровенно заявивший о проблемах ВИЧ.

«Колл-центр»

Один сезон, 2020 год, режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов, 18+
В главных ролях: Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова и другие.

Сюжет. На 12-м этаже высотки находится офис колл-центра «Интернет-магазин для взрослых». Однажды утром, как обычно придя на работу, двенадцать человек, оказавшихся в офисе, вдруг узнают, что в помещении — бомба. Голоса неизвестных, представившихся Папой и Мамой, угрожают взорвать её в любой момент, если заложники не будут выполнять их указания.

Проблема. Люди находятся в экстренной ситуации, это и есть главная проблема. Они сами не знают, на что готовы, чтобы выжить, готовы выполнять самые унизительные задания захватчиков. 


Еще по теме
Фильмы с переводом Гоблина эксклюзивно вышли в Wink
Тарантино назвал лучший фильм последнего десятилетия
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Пухляш из клипа Little Big снялся в комедийном сериале «Чума!»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Топы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил дату голосования по Конституции
•
Россияне получат дополнительный выходной в июле
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Назван простой способ остановить распространение коронавируса
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
Сибирь 01.06.2020 18:14
Женихи и невесты Приангарья остались без свадеб
Сибирь 01.06.2020 18:10
Двенадцатилетнюю девочку убили в красноярском поселке
Сибирь 01.06.2020 17:42
Суд оштрафовал участников вечеринки в центре Новосибирска
Сибирь 01.06.2020 15:58
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
12736
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
5238
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
4304
Операторы связи объяснили отказ от безлимитных тарифов
3653
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил дату голосования по Конституции
•
Россияне получат дополнительный выходной в июле
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Назван простой способ остановить распространение коронавируса
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Nik3316

это насколько же Америка отсталая была, что нам достаточно только пыль смахивать с "разработок многодесятилетней...

slavaynin

хорошо,а то я уже переживать начал.

slavaynin

Так это в России президент от безпорядков в бункере спрятался?

Yuriy002

С чем связана такая срочность проведения парада? Короновирус ни куда не делся, ну 9 мая прошло, ветераном...

Archangel3339

Долго смотрел трансляцию, особенно улыбнуло ковыряние в носу)А так SpaceX молодцы!