«Алкогольно-наркотический апокалипсис» в России начался из-за «окна в Европу», которое открыл Петр I, спасти страну можно уроками трезвости в школах и изучением собриологии (науки об отрезвлении общества) в вузах, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Петр открыл границы, к нам пришли иноземцы и начали спаивать»,— цитирует «Коммерсантъ» выступление Бурляева в Госдуме. По его словам, до Петра I на Руси водку не пили, были только сбитень и медовуха.

«Нам никто не объяснял, что от каждой рюмки водки — внимание, депутаты,— лопается сотня сосудов. И что алкоголь выходит из организма 21 день. Но кто в нашей стране выдерживает такой интервал»,— отметил депутат.

Он заявил, что «алкогольно-наркотический апокалипсис выкашивает Русь». Для борьбы с этим разработан законопроект, предполагающий введение в школах уроков трезвости, а в вузах — предмета собриология. Также предлагается объявить 2023 год в России годом трезвости.